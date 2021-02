Dall'errore e il cambio all'intervallo alla prova gigantesca con la Juve: così è riemerso Rrahmani

Amir Rrahmani sarà ancora titolare stasera contro il Granada, alla luce delle assenze di Kalidou Koulibaly e Kostas Manolas. La sua rivincita se l'è già presa contro la Juventus, il riscatto c'è stato. Ma le sue sicurezze erano vacillate e non poco contro la sua ex squadra, l'Hellas Verona. Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"E’ capitato tutto in pochissimo tempo e persino a Udine, in un pomeriggio apparentemente felice, crepe se n’erano spalancate, inghiottendo il “povero” Rrahmani, dimenticato per cinque mesi e ritrovatosi sommerso dalla slavina di un errore talmente grosso da spingere Gattuso al cambio nell’intervallo. Ma Rrahmani ce l’ha fatta a rimettersi in piedi, a risollevarsi, a dimostrare che ci sono incidenti di percorso che non possono cancellare un proprio percorso professionale, denso di fatica e sacrifici, che contro la Juventus - e tra Morata e CR7 - è riemerso in una prestazione “gigantesca”".