Dall'esonero col Napoli Primavera a vice nella Juve di Pirlo: lo strano destino di Baronio

Andrea Pirlo non sarà ovviamente l'unico volto nuovo della nascente Juventus. Il neo allenatore bianconero - si legge sul Corriere della Sera - avrà Roberto Baronio come vice, il match analyst Antonio Gagliardi in arrivo dalla Nazionale, forse anche Alessandro Matri nello staff. Per Baronio si tratta di uno strano destino: appena sei mesi fa veniva esonerato dal Napoli Primavera, adesso si ritroverà a fare il secondo nella squadra più vincente d'Italia.