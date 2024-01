Damascelli: "Conte? Buona idea solo se ADL si fa da parte"

Il Napoli e l'ipotesi Antonio Conte in panchina. Ne scrive, sull'edizione odierna de Il Giornale, Tony Damascelli

Il Napoli e l'ipotesi Antonio Conte in panchina. Ne scrive, sull'edizione odierna de Il Giornale, Tony Damascelli: "Il crollo del Napoli non deve stupire, girava una brutta aria a Torino, in tribuna stava seduto Mazzarri, squalificato, ma soprattutto Conte, disoccupato. La settima sconfitta è il riassunto di scelte scriteriate del presidente e di responsabilità dei calciatori.

La crisi aperta a luglio si concluderà quando De Laurentiis interverrà decisamente sul gruppo, il ritiro punitivo è roba folkloristica, Conte sarebbe un’ottima idea soltanto se il presidente si farà da parte consegnando la squadra a chi ha competenza e carisma" si legge sul quotidiano.