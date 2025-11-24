Damascelli ironizza: "Conte è rientrato dagli esercizi spirituali ed ha ritrovato il suo Napoli"

"Rientrato dagli esercizi spirituali, Conte ha rivisto il Napoli che voleva, è bastato uno sfogo plateale per sistemare la pratica?". Così scrive Tony Damascelli nel suo editoriale per Il Giornale sul ritorno alla vittoria della squadra azzurra: "Chi ci crede faccia un passo in avanti, certi risultati vanno contestualizzati all’avversario e l’Atalanta del dopo Gasperini è un’idea mal riuscita.

Tredicesima in classifica in parità perfetta tra gol incassati e gol realizzati. Domani, contro il Qarabag, nulla è scontato, la squadra azera ha un vantaggio di tre punti nella graduatoria di Champions, dunque vincere e basta per venire via dai tremori" ha concluso Damascelli.