Esterni puri: con l'Atalanta una proiezione offensiva mai vista in stagione

Meglio tardi che mai: Antonio Conte è riuscito a trasformare le difficoltà in opportunità, quando ormai non era più possibile fare altrimenti. Così scrive l'edizione odierna di Tuttosport sul ritorno alla vittoria degli azzurri anche grazie ad un nuovo assetto tattico: "L’emergenza a centrocampo - Anguissa, De Bruyne e Gilmour infortunati - ha costretto il tecnico del Napoli ad accantonare prima il 4-4-1-1 e poi il 4-3-3 (spurio) per rispolverare contro l’Atalanta un classico 3-4-3, storico marchio di fabbrica delle sue squadre.

La scelta si è rivelata vincente, gli azzurri hanno ritrovato verticalità e gli esterni “alti” hanno mascherato bene le assenze in mediana. Ma, soprattutto, il Napoli ha ritrovato quella ferocia agonistica che Conte aveva sempre chiesto al suo spogliatoio. Per la prima volta dall’inizio della stagione, Neres e Lang hanno occupato insieme - dal primo minuto - le corsie esterne, garantendo una proiezione offensiva mai vista finora".