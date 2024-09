Damascelli: "Motta col Napoli già si gioca la reputazione. Juve senza gioco e anima"

Zero gol subiti per la Juve ma anche due pareggi di fila. La squadra di Thiago Motta, prossima avversaria del Napoli in campionato, non convince ancora. Ne parla Tony Damascelli sul Giornale: "Le nostre squadre di Champions non sembrano la pubblicità della salute, desta preoccupazione la Juventus che è un mercante in fiera, senza sponsor, senza gioco, senza anima, Thiago Motta fa esperimenti, il tono molle e l’aspetto tassidermico delle sue interviste è uguale a quello della squadra in campo, in cinque giorni, tra Psv Eindhoven e Napoli, l’allenatore si gioca la reputazione".