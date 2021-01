Damascelli punge ADL: "Napoli sta bene nonostante i suio tentativi di rinvii"

Il Napoli sta bene nonostante rinvii e giustificazioni di De Laurentiis. Scrive così all'indomani della vittoria sulla Fiorentina Tony Damascielli, che nel suo editoriale per 'Il Giornale' non risparmia qualche frecciatina al patron azzurro.

“Notizie eccitanti per Gattuso e per il Napoli in vista della supercoppa, sei gol alla Fiorentina che è tornata a essere un diminutivo dopo essersi illusa d’immenso contro la Juventus, presumo un caso Ribery anche perché Prandelli ha detto candidamente e anche in modo sconcertante di 'non conoscere il ragazzo', nonostante la carriera internazionale del francese. Dunque il Napoli sta bene nonostante i tentativi del suo presidente di rinvii e giustificazioni infantili e si preannuncia una sfida tosta contro i bianconeri”.