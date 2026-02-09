Damascelli su Il Giornale: "Rigore Napoli dato per protocollo idiota che non c'entra col calcio"

Tony Damascelli, editroialista de Il Giornale, ha scritto sul quotidiano della brutta piega che sta prendendo il calcio sui calci di rigore e non solo: "La grande illusione è un meraviglioso film di Jean Renoir, è il titolo ideale di questo campionato e riguarda chi spera in un’eventuale distrazione dell’Inter. Niente da fare, inutile e pericoloso illudersi, l’Inter prosegue il suo campionato, spavalda in testa, mentre le altre fanno scorrere i grani del rosario, soltanto il Milan potrebbe avere la pazza idea di un aggancio. Sempre nel mondo della fantasia, la Juventus è riuscita nell’impresa di pareggiare in casa contro la Lazio in una partita stregata e sbagliata dall’inizio per le scelte di Spalletti e per l’assoluta impalpabilità del suo attacco.

Resto nel mondo delle illusioni, le scene di rigori fischiati o non visti stanno davvero spoetizzando, se un campione del mondo come Daniele De Rossi afferma che questo non è più il calcio che lui ha amato e frequentato, significa che siamo arrivati al capolinea. Il rigore assegnato a favore del Napoli, come quello in Coppa Italia contro la Juventus, gli episodi di Bologna-Parma, fanno parte del protocollo idiota che nulla ha a che fare con il football di campo ma serve a rinforzare il potere vanaglorioso dei capi del calcio. Non vanno tuttavia trascurate le sceneggiate dei calciatori sempre disponibili all’inganno".