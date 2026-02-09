Non c'è neanche un posto libero: la risposta dei napoletani alla sfida al Como

Non ci sono più biglietti disponibili, neanche un posto libero: tutto esaurito, il Maradona, per la sfida di domani contro il Como nei quarti di Coppa Italia con vista sulle semifinali contro l’Inter. Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Gara secca, chi vince passa. Il Napoli di Conte avrà accanto il sostegno del proprio pubblico. La città ha risposto presente con la prevendita subito ad alto ritmo anche grazie alla politica del club. Prezzi simbolici, incentivo ad esserci. Per gli abbonati appena 5 euro per ogni settore.

Cifre simili, leggermente superiori, per tutti gli altri, per chi aveva Fidelity Card e anche per chi aveva aspettato la vendita libera. Il Maradona domani tornerà a indossare l’abito migliore. I tifosi sanno bene quanto valore avrà la partita contro il Como: la Coppa Italia è un altro obiettivo alla portata del club, un trofeo potenziale da poter aggiungere alla Supercoppa. Con tre partite si arriverebbe in finale. Un passo alla volta. Il Como è ostacolo impegnativo, in campionato a novembre finì senza reti. La città ritroverà il Napoli dopo l’amarezza per il ko con il Chelsea che non solo ha interrotto la striscia di risultati utili di fila che in casa durava dall’8 dicembre 2024, ma ha anche sancito l’eliminazione dalla Champions".