Rebus Buongiorno: Conte dovrà fare una scelta per il Como

A proposito della difesa: da valutare le scelte nella composizione del tris di marcatori centrali, più che mai incerte dopo quanto accaduto a Marassi. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che si sofferma sul momento di Alessandro Buongiorno: "Conte dovrà compiere valutazioni profonde in merito alla situazione di Buongiorno: umanamente hanno colpito molto tutti la sua reazione dopo l’errore che ha permesso a Colombo di segnare il gol del momentaneo 2-2 e le lacrime prima e dopo il cambio.

Che stia attraversando un momento di grande difficoltà è palese, ma lui è un patrimonio del Napoli che il tecnico dovrà recuperare al più presto: ecco perché, magari anche parlandone con lui, domani sarà chiamato a una decisione delicata. Cose di campo, comunque, cose che capitano: Buongiorno non può aver dimenticato chi è e come si fa, e la reazione testimonia la sua voglia e l’orgoglio. Tornerà, Buongiorno è un cuore Toro e non si arrenderà mica facilmente"