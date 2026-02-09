"Si cerca di rubacchiare", dietro la polemica di Gasperini c'è un episodio di Roma-Napoli

Le polemiche arbitrali di Genoa-Napoli continuano a far rumore. Dopo lo sfogo a caldo di Daniele De Rossi, il tema è tornato d’attualità anche in vista della prossima sfida degli azzurri: Gian Piero Gasperini ha infatti rincarato la dose, come riporta il Corriere della Sera.

A Trigoria non è passata inosservata una coincidenza: la coppia arbitrale Davide Massa–Marco Di Bello era la stessa di Roma-Napoli, gara segnata dal contatto Koné-Rrahmani non sanzionato. Da qui il malcontento giallorosso, amplificato dalle parole di De Rossi: "Così non va. Il calcio è lealtà: cercare di fregare un cartellino o un rigore ci allontana dallo sport. Non mi riconosco più in questo calcio".