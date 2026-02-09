Il Napoli tiene alla Coppa Italia: una mossa del club lo dimostra

La Coppa Italia è un obiettivo del Napoli e la sfida col Como non sarà in nessun modo snobbata. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica: "Il terzo posto è stato infatti difeso con le unghie dagli azzurri, il cui obiettivo è tenere botta fino al recupero dei tanti infortunati e presentarsi alla volata di primavera con ancora qualche carta da giocare, onorando lo scudetto. Ma Conte tiene pure alla Coppa Italia e per questo la squadra si è subito rimessa al lavoro a Castel Volturno, al rientro da Genova.

L’osservato speciale per la sfida con il Como è McTominay. Lo scozzese proverà il difficile recupero in extremis e ad attenderlo c’è il sold out del Maradona. I prezzi stracciati voluti dalla società sono un altro segnale: il trofeo non sarà snobbato, a maggior ragione dopo l’uscita dalla Champions. Il Napoli di Marassi ha dimostrato di essere vivo e deciso a dare battaglia.