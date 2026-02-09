McTominay e il consiglio del papà: così nasce il gol a Genova

McTominay e il consiglio del papà: così nasce il gol a GenovaTuttoNapoli.net
Oggi alle 10:30Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

Quando segna McTominay, il Napoli non perde, così raccontano le statistiche, che sono inattaccabili. Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul centrocampista scozzese.

"Vittoria a Marassi, con una rete ispirata dal papà (“tira di più dalla distanza”) e con la conclusione deviata dal portiere genoano sul piede del rapace Hojlund; ma prima, doppietta a San Siro per il 2-2 con l’Inter, rete sferzante per afferrare il Verona, il piedino nel 3-1 sull’Inter in casa (e che piedino) e l’ouverture con il Sassuolo, quella specie di ponte che legava il passato al presente".