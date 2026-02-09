McTominay e il consiglio del papà: così nasce il gol a Genova

vedi letture

Quando segna McTominay, il Napoli non perde, così raccontano le statistiche, che sono inattaccabili. Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul centrocampista scozzese.

"Vittoria a Marassi, con una rete ispirata dal papà (“tira di più dalla distanza”) e con la conclusione deviata dal portiere genoano sul piede del rapace Hojlund; ma prima, doppietta a San Siro per il 2-2 con l’Inter, rete sferzante per afferrare il Verona, il piedino nel 3-1 sull’Inter in casa (e che piedino) e l’ouverture con il Sassuolo, quella specie di ponte che legava il passato al presente".