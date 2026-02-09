Da Como - Fabregas fiuta il pericolo Napoli e si nasconde: scelta inusuale dello spagnolo

"Il Napoli si è compattato ancora di più, e avrà la spinta del San Paolo tutto esaurito per questa sfida. Fabregas fiuta il pericolo e si nasconde. Questa è una delle pochissime volte che non terrà la conferenza stampa pre partita". Così scrive quotidiano "La Provincia" sulla scelta del tecnico del Como di non tenere la conferenza stampa in vista della gara di Coppa Italia contro il Napoli.

Conosceremo il suo pensiero tramite dichiarazioni che diramerà alla stampa oggi tramite l’ufficio comunicazione, ma preferisce non avere contraddittorio forse per non rispondere sulle scelte di formazione. L’assenza di conferenza stampa forse è anche la voglia di nascondere qualche sorpresa: e se ripetesse la formula senza centravanti vista a Roma e (a tratti) a Firenze? Morata, però, prima o poi ce lo aspettiamo in campo, Fabregas vuole sfruttare la sua euforia dopo il gol segnato a Firenze, e comunque in giorni in cui il gossip è tornato a parlare di lui e della separazione dalla moglie".