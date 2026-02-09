Retroscena Buongiorno: ieri a Castel Volturno un gesto speciale dopo gli errori di Genova

Non è stata una serata semplice per Alessandro Buongiorno. Al Ferraris, durante e dopo Genoa-Napoli, il difensore è apparso inconsolabile, tanto che l’immagine di Nikita Contini che lo trascina a festeggiare il gol decisivo di Rasmus Højlund è diventata simbolica. Ma i segnali di vicinanza non si sono fermati lì.

Come racconta Il Mattino, al rientro negli spogliatoi sono arrivati altri gesti di stima: Leonardo Spinazzola e Antonio Vergara hanno speso parole positive davanti alle telecamere, mentre Antonio Conte lo ha rassicurato con pacche sulle spalle e incoraggiamenti, dopo una frase già sussurrata al momento del cambio: “Capita, pensa alla squadra”.

Ieri è intervenuto anche Lele Oriali, per alleggerire una situazione che rischiava di pesare. A fare quadrato, infine, squadra, staff e tifosi, che via social hanno fatto sentire tutto il loro supporto. Un Napoli unito, che non lascia indietro nessuno.