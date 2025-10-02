De Bruyne show, i quotidiani lo esaltano: "La stella del Maradona! Notte perfetta"

De Bruyne show, i quotidiani lo esaltano: "La stella del Maradona! Notte perfetta"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:30Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

Brilla la stella di Kdb al Maradona. Voti alti in pagella per Kevin De Bruyne che fornisce due assist e risulta così decisivo. Ecco le pagelle.

Voto 7,5 per La Gazzetta dello Sport
"Dalla sostituzione alla redenzione. Due assist e la gran giocata per l'1-0. "Esce, ma qui è diverso...".

Voto 8 per il Corriere dello Sport
"Ecco Kevin, la stella del Maradona: pennella per Hojlund due volte (5° assist-man nella storia della Champions a quota 31), recupera molti palloni, esce tra cori e standing ovation. La notte perfetta".

Voto 8 per Tuttonapoli
"Parte bene, gestendo con qualità diverse situazioni. L’azione che imbastisce e rifinisce per il gol di Hojlund riassume tutta la sua grandezza. Corre e pressa in ogni zona, poi pennella ancora per Hojlund. Che giocatore".