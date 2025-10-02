De Bruyne show, i quotidiani lo esaltano: "La stella del Maradona! Notte perfetta"
Brilla la stella di Kdb al Maradona. Voti alti in pagella per Kevin De Bruyne che fornisce due assist e risulta così decisivo. Ecco le pagelle.
Voto 7,5 per La Gazzetta dello Sport
"Dalla sostituzione alla redenzione. Due assist e la gran giocata per l'1-0. "Esce, ma qui è diverso...".
Voto 8 per il Corriere dello Sport
"Ecco Kevin, la stella del Maradona: pennella per Hojlund due volte (5° assist-man nella storia della Champions a quota 31), recupera molti palloni, esce tra cori e standing ovation. La notte perfetta".
Voto 8 per Tuttonapoli
"Parte bene, gestendo con qualità diverse situazioni. L’azione che imbastisce e rifinisce per il gol di Hojlund riassume tutta la sua grandezza. Corre e pressa in ogni zona, poi pennella ancora per Hojlund. Che giocatore".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Genoa
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro