De Bruyne super, Gazzetta: "È l’investimento che modifica la filosofia societaria"

"De Bruyne è altro, è il calcio, è l’investimento che modifica anche la filosofia societaria, in genere allergica a investimenti così massicci per giocatori avanti d’età". L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza l'impatto di Kevin De Bruyne sul Napoli di Conte, del quale il belga è già miglior marcatore con due gol in tre partite.

"Qua c’è il talento smisurato, lo status di fenomeno e tutto ciò che può passare per la testa guardando KDB passeggiare d’azzurro vestito, per la (non) modica cifra di 10 milioni lordi alla firma. Dove c’è gusto non c’è perdenza raccontavano i nonni, che hanno sempre afferrato in anticipo non solo il senso degli affari ma pure quello dei sapori speciali delle emozioni".