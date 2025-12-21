Olivera recupera per la finale col Bologna? Le ultime da Riad

Olivera recupera per la finale col Bologna? Le ultime da RiadTuttoNapoli.net
Oggi alle 10:40Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Mathías Olivera in vista di Napoli-Bologna, finale di Supercoppa italiana. Il terzino uruguaiano del Napoli, reduce da un infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori dalla semifinale contro il Milan, non è ancora al meglio.

Secondo quanto riferisce Il Mattino, Olivera ha mostrato segnali di miglioramento nell’allenamento di ieri a Riad, ma resta ancora indietro nelle gerarchie della fascia sinistra. Anche per la finale, dunque, Leonardo Spinazzola è favorito per partire titolare contro il Bologna, con Olivera pronto eventualmente a subentrare a gara in corso.