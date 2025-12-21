Cambi di formazione col Bologna? Gazzetta: Conte riflette solo su un ruolo
Secondo La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte deve sciogliere un unico vero nodo di formazione in vista della finale di Supercoppa tra Napoli e Bologna: chi schierare sulla trequarti tra Eljif Elmas e Noa Lang. Le ultime di formazione arrivano direttamente dall'edizione odierna della Rosea.
Con il macedone, più centrocampista, il Napoli ha dato fastidio alla difesa a tre del Milan, pur pagando qualche errore tecnico. Lang, invece, garantirebbe maggiore pericolosità nell’uno contro uno contro il lato destro della retroguardia di Vincenzo Italiano, spesso alta e aggressiva. La Rosea aggiunge che Buongiorno insidia Juan Jesus in difesa, mentre davanti la certezza resta Rasmus Hojlund, ormai punto fermo dell’attacco azzurro.
