Cambi di formazione col Bologna? Gazzetta: Conte riflette solo su un ruolo

Cambi di formazione col Bologna? Gazzetta: Conte riflette solo su un ruoloTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:45Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone

Secondo La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte deve sciogliere un unico vero nodo di formazione in vista della finale di Supercoppa tra Napoli e Bologna: chi schierare sulla trequarti tra Eljif Elmas e Noa Lang. Le ultime di formazione arrivano direttamente dall'edizione odierna della Rosea.

Con il macedone, più centrocampista, il Napoli ha dato fastidio alla difesa a tre del Milan, pur pagando qualche errore tecnico. Lang, invece, garantirebbe maggiore pericolosità nell’uno contro uno contro il lato destro della retroguardia di Vincenzo Italiano, spesso alta e aggressiva. La Rosea aggiunge che Buongiorno insidia Juan Jesus in difesa, mentre davanti la certezza resta Rasmus Hojlund, ormai punto fermo dell’attacco azzurro.