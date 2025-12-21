Supercoppa a Riad, vertice De Laurentiis-Saputo: i temi sul tavolo

Alla vigilia di Napoli-Bologna, finale di Supercoppa italiana 2025, incontro tra i presidenti Aurelio De Laurentiis e Joe Saputo. I due imprenditori si sono visti a Riyadh, approfittando dell’ospitalità di PIF, il potente fondo sovrano saudita. Secondo quanto riferisce Il Mattino, il colloquio è stato cordiale e informale, ma ricco di spunti.

Al centro del confronto non solo il calcio giocato, ma anche temi legati al futuro del pallone e alle opportunità di business in Arabia Saudita, area che negli ultimi anni sta investendo con forza nello sport e nel calcio internazionale. Un summit che conferma come la Supercoppa sia anche una vetrina strategica fuori dal campo.