Flop Inter, ma Gazzetta vede il bicchiere mezzo pieno: "Più fresca con Napoli e Atalanta"

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’eliminazione dell’Inter in Supercoppa potrebbe trasformarsi in un vantaggio. Il quotidiano spiega come la squadra di Cristian Chivu possa arrivare più lucida allo scontro diretto con il Napoli e alla successiva trasferta di Bergamo contro l’Atalanta.

Se fosse arrivata in finale, l’Inter avrebbe dovuto spendere energie preziose, mettendo a rischio il rendimento in campionato. Chivu ha invece potuto gestire le forze, lasciando in panchina elementi chiave come Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu e Yann Sommer. Il ko in Arabia, conclude la Rosea, apre così a una possibile “rigenerazione natalizia” in vista del duello con Antonio Conte.