Disagi dopo Riyad, tifosi italiani bloccati a Capodichino: solo i napoletani rientrano a casa

Disavventura per circa 130 tifosi italiani volati a Riyad per assistere alla Supercoppa italiana 2025. Gli appassionati, invitati direttamente dalla Lega Serie A per seguire il torneo che ha visto protagoniste Napoli, Milan, Inter e Bologna, hanno vissuto ore di grande disagio al rientro in Italia. Dopo la semifinale tra Napoli e Milan, il viaggio di ritorno si è trasformato in una lunga attesa, con il gruppo rimasto bloccato per diverse ore prima di poter fare ritorno a casa.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, il volo charter è stato fermato all’aeroporto di Capodichino dalla Polizia di frontiera a causa di problemi legati alla documentazione di alcuni passeggeri diretti a Milano. I tifosi con destinazione Napoli sono riusciti a rientrare regolarmente, mentre gli altri hanno dovuto attendere a lungo prima di ripartire. Per rimediare all’accaduto, la Lega Serie A ha deciso di rimborsare integralmente il viaggio, offrendo inoltre un abbonamento annuale gratuito a DAZN e un biglietto allo stadio per assistere a una partita della propria squadra del cuore.