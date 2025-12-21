Hojlund, la cura-Conte ti fa bene! Repubblica: ora è un centravanti completo

Rasmus Hojlund è già più forte di fine agosto, quando dal Manchester United passò al Napoli. E questo è accaduto perché la mano di Antonio Conte, il lavoro insieme all'allenatore salentino già si vedono. A scriverlo è l'edizione napoletana del quotidiano La Repubblica:

"Il più in forma è decisamente Hojlund. È diventato un centravanti completo: sa difendere il pallone alla Lukaku ma è bravo pure ad attaccare la profondità. Ha già raggiunto quota 7 gol stagionali in maglia azzurra e non ha intenzione di fermarsi proprio adesso. La cura Conte gli fa bene".