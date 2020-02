Demme ha un tifoso speciale: papà Enzo non si perde neppure una partita (dal vivo)

Vincenzo è il più grande tifoso di Demme. Enzo è suo papà, di origini calabrese, che lo ha chiamato così per Maradona essendo un grande tifoso del Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che papà Enzo non si perde neppure una partita del figlio, era presente al San Paolo con la Juve ma anche a Marassi. Sia in casa che in trasferta lo sostiene e lunedì ha esultato per una vittoria decisa proprio dal gol del tedesco. Fondamentale il suo 3-2 a Marassi per la preziosa vittoria.