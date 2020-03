Demme, tanta voglia di tornare protagonista: allenamenti casalinghi intensi per il mediano

Allenamento intenso, ritmi elevati, grande applicazione e una speranza che non tramonta, seppur sbiadita da nubi: tornare alla normalità. Ma ci vorrà tempo e lo sa bene Diego Demme, per questo da casa, baciato dal sole, riprendendo tutto sui social, trascorre le sue giornate rincorrendo il calcio, aspettando un pallone che al momento è fermo e lo si può usare al massimo per qualche amichevole palleggio. Sul più bello si è interrotta la sua stagione. Il tedesco era stato l’uomo del ritrovato equilibrio, il calciatore della svolta, grazie al quale il Napoli aveva ricominciato a brillare, a vincere, a convincere. Con Gattuso il feeling è stato immediato, serviva proprio uno così al centro del campo, un uomo d’ordine in grado di distribuire gioco ma anche quella serenità smarrita nel tempo.

ALLENAMENTO. Il Napoli ha postato nei giorni scorsi un video in cui Demme si allena per restare in forma, per non perdere il ritmo, certo sacrificando l’emozione del campo e il contatto coi compagni che per un po’ di tempo ancora sarà costretto a sentire solo a distanza attraverso la potenza di un wi-fi. Lo stesso vale per Gattuso e i suoi consigli ai tempi della quarantena. I contatti sono diretti e ogni indicazione risulta prezioso in questo periodo inedito che non rappresenta una vacanza ma neppure prevede partite all’orizzonte. Per questo si tratta di una novità assoluta. Lo è per tutti.

EQUILIBRIO. Demme aveva sposato fiducioso il progetto Napoli, senza rimpianti ha abbandonato il primo posto col Lipsia, in Bundes, per realizzare il sogno di vestire la maglia azzurra, quella per cui fa il tifo il suo papà, calabrese d'origine, innamorato di Maradona a cui ha rubato il nome per consegnarlo al figlio, indicandogli un futuro che poi è stato rispettato. Non poteva fare che il calciatore, il piccolo Demme, e non poteva che ritrovarsi a Napoli, un giorno, l’altro Diego dopo il Diez, una storia di coincidenze e poesia nel momento più buio della storia recente, con l’esonero di Ancelotti e l'arrivo di Gattuso.

SVOLTA. Proprio Gattuso ha avallato l'idea della società di bussare alla porta di Demme: è arrivato subito l'ok tecnico dell'allenatore, che nel tedesco si riconosce per qualità e carisma, tutte doti che in campo si sono rivelate preziose. Così il Napoli è risorto. L’ex Lipsia si è sistemato tra Zielinski e Fabian e nella semplicità del suo calcio la squadra ha ritrovato coesione, brillantezza e fluidità. Da lui ripartirà quando sarà possibile tornare a correre.