Destino segnato se si esce in Coppa: squadra in ritiro fino alla Juve

Se il Napoli esce dalla Coppa Italia, andrà in ritiro fino alla sfida di domenica contro la Juventus. E' questa l'indiscrezione emersa sfogliando i quotidiani questa mattina in edicola. Una scelta che sembra ormai presa, ma non si tratterà del ritiro lampo post Fiorentina. Stavolta, nel caso, il Napoli resterà in ritiro fino a domenica, senza permessi speciali, perché si tratterebbe - con Gattuso in panchina - della quinta sconfitta in sette gare e, soprattutto, dell'addio all'unica competizione ancora viva, in cui tutto può succedere. Per questo, in caso di ko con la Lazio, non ci sarà altra alternativa al ritiro.