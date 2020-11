Di Lorenzo bocciato dai quotidiani: "Periodaccio, non ne azzecca una. Ha colpe sui gol"

Serataccia di Di Lorenzo contro il Milan. E' lui il peggiore in campo al San Paolo, anche se è in ottima compagnia. Voto 5 da La Gazzetta dello Sport: "All'inizio Rebic lo sorprende alle spalle. Poi ha l'occasione migliore per l'1-1 ma incoccia la traversa. Colpevole negli altri due gol, sbaglia controlli in costruzione".

Voto 4.5 per il Corriere dello Sport: "Spaventa il Milan con una traversa, ma in fase difensiva è martellato da Theo e Rebic. Tanti errori, non da lui: periodaccio".

Voto 4.5 anche per il Corriere della Sera: "Pesa la traversa a porta spalancata. Perde palla e consente la ripertenza per il raddoppio di Ibra. Serata storia, non ne azzecca una".