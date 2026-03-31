Di Lorenzo come per le semifinali: sarà in Bosnia per sostenere l'Italia

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Giovanni Di Lorenzo, out per infortunio, sarà in Bosnia per tifare Italia. Non potendo scendere in campo, sarà accanto ai suoi compagni e al ct da spettatore. Proprio come aveva fatto a Bergamo per la semifinale contro l'Irlanda del Nord.

"Al cuor non si comanda. Quello di Giovanni Di Lorenzo batte per l’azzurro, a prescindere dalla leggera differenza cromatica. L’azzurro Napoli e naturalmente l’azzurro Italia che stasera alle 20.45 si giocherà la possibilità di tornare al Mondiale dopo due assenze consecutive nella finale playoff contro la Bosnia. Di Lorenzo non sarà in campo a causa dell’infortunio al ginocchio (ne ha approfittato pure per un intervento al piede) e quindi ha scelto di aiutare il gruppo in un altro modo. È stato a Bergamo per la sfida contro l’Irlanda del Nord e non mancherà neanche stasera all’appuntamento con la storia", si legge su Repubblica oggi in edicola.