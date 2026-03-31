Sorpresa Olivera, attesa De Bruyne: il programma di rientro dei nazionali

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Il Napoli tornerà oggi in campo con una doppia seduta e chiaramente il gruppo non sarà ancora al completo

Il Napoli tornerà oggi in campo con una doppia seduta e chiaramente il gruppo non sarà ancora al completo. Attesa per il rientro di tutti i nazionali con il Corriere dello Sport che parla di quanto torneranno tutti. Si rivedranno subito Elmas e Lobotka che hanno perso le semifinali playoff con vista sul Mondiale (il primo contro la Danimarca di Hojlund, il secondo contro il Kosovo di Rrahmani che oggi sarà spettatore a Pristina per la finale contro la Turchia) e che dunque sono attesi prima dei compagni.

Da domani in poi tutti gli altri, italiani compresi. De Bruyne sarà tra gli ultimi a rivedersi al Training Center dato che il suo Belgio giocherà in amichevole stanotte contro il Messico a Chicago. Per una volta, non tornerà a ridosso della ripresa del campionato Olivera: il suo Uruguay, infatti, sarà in campo oggi in amichevole contro l’Algeria all’Allianz Stadium di Torino.