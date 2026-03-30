Sentiti Garcia e De Bruyne? Hanno fatto capire una cosa su Lukaku

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Secondo Il Mattino, la gestione della riabilitazione – divisa tra Anversa e Napoli – avrebbe inciso negativamente sul recupero

Non si placa il caso Romelu Lukaku in casa Napoli, tra tensioni e interrogativi legati alla sua condizione fisica. Secondo Il Mattino, la gestione della riabilitazione – divisa tra Anversa e Napoli – avrebbe inciso negativamente sul recupero, a differenza di Kevin De Bruyne già vicino al top.

L'analisi de Il Mattino

“Quello che questa guerra fredda ha messo in secondo piano sono le condizioni di Lukaku”, si legge. Il belga resta lontano da una forma accettabile anche per il poco minutaggio. Atteso a Castel Volturno, il suo futuro appare incerto: in estate possibile addio, con l’agente pronto a valutare soluzioni lontane da Napoli.