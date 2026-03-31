Il Napoli non ha traccia dell'infiammazione lamentata da Lukaku

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Romelu Lukaku resta in Belgio. Questa mattina il raduno ma lui non ci sarà. Il 'Corriere del Mezzogiorno' oggi in edicola ha spiegato che il Napoli non ha traccia nel monitoraggio costante del giocatore dell'infiammazione lamentata da Big Rom nel suo post sui social di ieri. Di sicuro, ora, attesa per quelle che saranno le decisioni del club. Possibile che Lukaku venga messo fuori rosa fino a fine stagione.

Caso Lukaku, il post social di Big Rom

Proprio ieri mattina il centravanti di Conte aveva rotto il silenzio con un comunicato sui propri profili social: "Questa stagione è stata molto impegnativa per me, tra l’infortunio e la perdita personale. So che negli ultimi giorni c’è stato molto rumore sulla mia situazione ed è importante chiarire tutto. La verità è che nelle ultime settimane non mi sentivo bene fisicamente, l’ho fatto controllare mentre ero in Belgio e si è scoperto che c’era un’infiammazione e del liquido nel muscolo dell’ileopsoas, vicino al tessuto cicatriziale - è il secondo problema che ho avuto da quando sono tornato a inizio novembre. Ho scelto di fare la riabilitazione in Belgio per poter essere pronto quando verrò chiamato in causa. Penso che la maggior parte di voi abbia visto l’intervista che ho fatto a Verona: non potrei mai voltare le spalle al Napoli, mai. Non c’è niente che vorrei di più che giocare e far vincere la mia squadra … ma in questo momento devo assicurarmi di essere clinicamente al 100%, perché ultimamente non lo ero e questo ha pesato anche mentalmente. È stato tanto quest’anno… ma alla fine ce la farò e aiuterò il Napoli e la nazionale a raggiungere i rispettivi obiettivi quando verrò chiamato. È tutto quello che voglio".