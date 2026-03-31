Caso Lukaku, ADL ha condiviso la posizione di Conte e Manna

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Se Romelu Lukaku non tornerà a Napoli entro questa mattina, verrà messo fuori rosa fino a fine stagione. Il Napoli ormai ha deciso e non si torna più indietro. Lo scrive anche Repubblica oggi in edicola che chiarisce anche quella che è la posizione del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. "È il presupposto fondamentale per iniziare un dialogo costruttivo assieme al giocatore.

È questa la posizione di Antonio Conte e del direttore sportivo Giovanni Manna, naturalmente condivisa da De Laurentiis: il presidente partirà per gli Stati Uniti nei prossimi giorni e non sarà in tribuna al Maradona contro il Milan. Ovviamente è costantemente informato sulla vicenda Lukaku".