Infortuni Di Lorenzo, Rrahmani, Neres e Vergara: novità sui tempi di recupero

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Attesa per gli ultimi infortunati in casa Napoli. Ci sono tempistiche diverse per gli ultimi quattro che sono al momento ancora out per problemi fisici. Ne parla il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Per Di Lorenzo, oggi in Bosnia a tifare Italia, e Rrahmani rientro previsto a metà aprile con valutazioni già per il Parma (il 12). Ci vorrà qualche settimana in più, invece, per Neres e Vergara. Chiaramente, oltre a loro adesso si unisce anche Lukaku, che è rimasto in Belgio nonostante il Napoli lo attendesse per il raduno di questa mattina a Castel Volturno.

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