Clamoroso Lukaku: aveva chiesto al Napoli di tornare solo a fine aprile
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Romelu Lukaku non torna a Napoli, non adesso. Era atteso per il raduno di questa mattina a Castel Volturno ma diserterà l'appuntamento col resto della squadra. Il Mattino oggi in edicola propone alcuni dettagli del caso Big Rom spiegando che il giocatore aveva addirittura chiesto al Napoli di restare in patria ancora per qualche settimana e di tornare solo a fine aprile.
Chiaramente il club azzurro ha detto di no e ora, come sembra, con il mancato rientro, sono possibili dei provvedimenti. Quali? Lo scopriremo presto. Non è da escludere neppure note ufficiali da parte del club.
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