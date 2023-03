Di Lorenzo criticato sui quotidiani: "Una settimana da dimenticare con l'Italia"

Giovanni Di Lorenzo fa un passo indietro. Due gare tutt'altro che indimenticabili con la Nazionale. Con Malta non demerita

Giovanni Di Lorenzo fa un passo indietro. Due gare tutt'altro che indimenticabili con la Nazionale. Con Malta non demerita ma per Gazzetta ad esempio è tra i peggiori nonostante abbia raggiunto la sufficienza.

Voto 6 per il Corriere dello Sport

"Per attaccare, l’Italia preferisce il lato destro perché fra le mille novità di Mancini c’è almeno una certezza, l’intesa Di Lorenzo-Politano. E infatti da quella parte gli azzurri creano le occasioni migliori, la sintonia che unisce i due napoletani è un punto a favore per questa squadra".

Voto 6 per La Gazzetta dello Sport

"Non è stata una grande settimana per il napoletano: il rigore con gli inglesi, una prova sottotono qui, tanto che esce dopo 45'. Era di fatto centrale di destra, ma sa proporre di più".