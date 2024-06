"Di Lorenzo gridava aiuto", anche in Inghilterra si sono accorti della sua brutta prova

Dall'Inghilterra commentano con stupore la vittoria della Spagna contro l'Italia. Una gara dominata nonostante il risultato finale sia stato solo di 1-0

Dall'Inghilterra commentano con stupore la vittoria della Spagna contro l'Italia. Una gara dominata nonostante il risultato finale sia stato solo di 1-0 per l'autogol di Calafiori.

The Telegraph sul match ha scritto: "La Spagna ha prodotto l’incredibile cifra di 58 azioni offensive in una notte in cui l’Italia è stata costretta alla sottomissione, un avversario spietato e devastante che sembrava avrebbe potuto resistere fino a tarda notte senza mai stancarsi. A volte sembrava Donnarumma contro Spagna, quando l’Italia crollava sotto la ferocia del calcio avversario. Il povero Di Lorenzo gridava aiuto. Nessuno vorrà essere accoppiato con la Spagna negli ottavi di finale su questa prova".