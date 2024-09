Di Lorenzo, pioggia di 5 ed un 4 sui quotidiani: "Che pastrocchio! Ma poi non molla"

Pioggia di 5 ed addirittura un 4 dalla Gazzetta dello Sport per Giovanni Di Lorenzo nelle pagelle di oggi dei quotidiani in merito alla prova contro la Francia, iniziata proprio con un erroraccio del capitano del Napoli. Di seguito voti e giudizi dei quotidiani:

Gazzetta dello Sport 4 - Insicuro da subito, e non solo nell’imperdonabile pastrocchio dell’1-0. Non si riprende più dallo shock: unica cosa positiva, un salvataggio su Griezmann

Corriere dello Sport 5 - Sembrava di essere tornati all’incubo dell’Europeo dopo 13 secondi, Barcola che gli va via e lui che frana a terra come un bimbo al parco. Schärer lo grazia dal giallo e non è da lui. C’è del buono: chiusura due volte nel cuore della nostra area, dove la Francia poteva farci male. Insomma, non molla mai.

Tuttomercatoweb 5 - Pronti via e si addormenta sul retropassaggio di Cambiaso permettendo a Barcola di sbloccarla dopo 14 minuti. Come contro Nico Williams, sembra dover crollare sotto le giocate del calciatore del PSG: bravi i compagni a tirarlo fuori dalle sabbie mobili, ma la sua prestazione resta insufficiente.