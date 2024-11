Di Lorenzo show sulla fascia, voti altissimi: i quotidiani lo premiano

Il capitano Giovanni Di Lorenzo è tornato quello di due anni fa e trascina con le sue sgroppate il Napoli di Antonio Conte che, superando la Roma, si conferma capolista del nostro torneo. Prestazione sopra le righe impreziosita dall'assist vincente per la rete di Romelu Lukaku che ha deciso la sfida. "Sta ritornando quello di Spalletti - riporta la Gazzetta dello Sport oggi in edicola -. L’assist per Lukaku in una partita notevole per spinta, varietà tattica, letture e leadership". "È un treno che sfreccia a destra - scrive invece Tuttosport - decisivo nell’azione del gol-vittoria. Più che meritato il premio di Mvp della partita".

I VOTI

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

TuttoNapoli.net: 7,5