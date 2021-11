Di Lorenzo show, voti altissimi dai quotidiani: "Segna e non concede nulla"

Napoli fermato ancora una volta del Verona, 1-1 il punteggio al Maradona. Al gol di Simeone ha risposto quasi subito Di Lorenzo: il terzino, come testimoniano i voti sui quotidiani, è il migliore dei suoi. 6,5 il voto che troviamo su La Gazzetta dello Sport: "Fatica perché dalle sue parti cerca spazi anche Caprari. Ma non concede mai nulla sulle sue zolle. Caparbio ed efficace nel gol e nella spinta. L'unico ad aver giocato per intero le 16 partite del Napoli, ma non sembra". 7 invece il voto sul Corriere dello Sport: "Gira di rabbia, a occhi chiusi, e trova le gambe aperte di Montipò. Poi attacca, perché ce l’ha dentro".

Voto 7 invece nelle pagelle targate TMW: "Soffre un po' all'inizio, poi prende le misure agli avversari e non sbaglia nulla. Accompagna sempre in avanti ed è pericoloso sulle palle inattive, trovando anche la rete decisiva per il pareggio. Il migliore.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5