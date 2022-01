Di Lorenzo stakanovista: 32 di fila da titolare, nessuno gioca di più in tutta Europa

Nessuno in Europa, dall'inizio della stagione ad oggi, ha accumulato più minuti in campo di Giovanni Di Lorenzo. Il terzino azzurro è al primo posto con 2550' in 28 partite. Dal 5 settembre l'ex Empoli ha disputato 32 incontri consecutivi tra Napoli e Nazionale. In questa speciale classifica trova collocazione anche Eljif Elmas: nono posto con 1554' distribuiti in 28 presenze. A scriverlo è il Corriere dello Sport.