Di Lorenzo verso il rientro, ma si ferma Ounas: ultime da Castel Volturno

© foto di www.imagephotoagency.it

Nuovo stop in casa Napoli in vista della sfida di sabato contro il Sassuolo. Nulla di grave, ma Adam Ounas ieri, come scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, non ha potuto partecipare all’allenamento a Castel Volturno per sindrome influenzale. Gli staff tecnico e medico tengono sotto osservazione Di Lorenzo, che è pronto per la convocazione. Due giorni per capire se può giocare titolare.