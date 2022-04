Dichiarazioni lesive: Procura Federale valuta deferimento di Mourinho dopo Napoli

Si parla di Josè Mourinho sull'edizione odierna de Il Messaggero, col tecnico della Roma nel mirino dopo le pesanti accuse rivolte agli arbitri di Napoli-Roma.

“E come al solito ha fatto centro, tanto che la Procura federale stavolta valuta se deferirlo per dichiarazioni lesive”. Si parla di Josè Mourinho sull'edizione odierna de Il Messaggero, col tecnico della Roma nel mirino dopo le pesanti accuse rivolte agli arbitri di Napoli-Roma.

“Sono almeno 10 le partite sulle quali Mourinho ha avuto da ridire qualcosa. Un’ammonizione galeotta, un’espulsione, un rigore non dato, un altro concesso in modo a dir poco generoso, un altro da ripetere: ce n’è per tutti i gusti. Ma soprattutto per tutti gli arbitri (Rapuano, Guida, Orsato, Maresca, Aureliano, Chiffi, Massa, Abisso, Di Bello) e gli addetti al Var (Chiffi, Irrati, De Meo, Fabbri, Aureliano con Nasca e Di Paolo autori di una doppietta all’insegna delle polemiche)”.