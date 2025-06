Dietro il no di Osimhen ci può essere il Galatasaray: a Victor piacerebbe restare in Turchia

Il tesoretto completo non è ancora realtà: il Napoli dovrà attendere per dare l’addio definitivo a Victor Osimhen. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica, che racconta così il no del bomber ai 40 milioni di euro netti a stagione offerti dall'Al Hilal: "La motivazione non è economica ovviamente. Osimhen ha scelto di rinviare il suo approdo nella Saudi League per restare nel calcio europeo.

Gli piacerebbe rimanere al Galatasaray, dove è rinato calcisticamente con 37 reti nell’ultima stagione, caratterizzata dalla vittoria del titolo turco. Il club di Istanbul è pronto a mettere sul piatto la clausola rescissoria di 75 milioni di euro e offrirebbe ad Osimhen uno stipendio da 16 milioni di euro. Se ne riparlerà a breve, ma non c’è più la fretta di chiudere l’operazione entro martedì, giorno di chiusura della finestra di mercato, aperta eccezionalmente a giugno proprio per aiutare le squadre impegnate al Mondiale per Club".