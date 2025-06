"Gutierrez e il Girona pronti ad accettare l'offerta di Manna": l'annuncio de Il Mattino

vedi letture

Il Napoli è attualmente in vantaggio nella corsa a Miguel Gutierrez, terzino sinistro del Girona. Come raccontato da tempo, ilclub partenopeo avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con il giocatore. Nelle ultime settimane è emersa anche per la Juventus, anch’essa interessata al calciatore che però è sempre più vicino all'azzurro.

Lo scrive l'edizione odierna de Il Mattino che annuncia: "Gutierrez e il Girona sono pronti ad accettare l'offerta di Manna. Questioni di giorni". Ricordiamo che la trattativa è resa ancora più complessa da alcune questioni contrattuali: il Girona detiene soltanto il 50% dei diritti economici del giocatore, mentre l’altro 50% è di proprietà del Real Madrid, che ha anche una clausola di riacquisto valida fino a fine giugno.