Dietro il successo di McTominay: allenamenti, nutrizione maniacale e non solo
Scott McTominay è ormai una colonna del Napoli di Conte, leader nello spogliatoio e titolare fisso. Lo scozzese si distingue per energia, continuità e una tenuta atletica che lo ha finora tenuto lontano dagli infortuni. Il Mattino oggi in edicola dedica un focus proprio all'ex Manchester United e la sua metodologia di lavoro.
Dietro la sua condizione c’è un lavoro quotidiano maniacale: allenamenti mirati, recupero curato nei dettagli e grande attenzione all’alimentazione, seguita da mesi dal personal chef Mirco Scognamiglio del team “I Miel Piatti”. Un percorso costruito passo dopo passo, con una sola direzione: diventare un campione.
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
