Dietro il successo di McTominay: allenamenti, nutrizione maniacale e non solo

Scott McTominay è ormai una colonna del Napoli di Conte, leader nello spogliatoio e titolare fisso. Lo scozzese si distingue per energia, continuità e una tenuta atletica che lo ha finora tenuto lontano dagli infortuni. Il Mattino oggi in edicola dedica un focus proprio all'ex Manchester United e la sua metodologia di lavoro.

Dietro la sua condizione c’è un lavoro quotidiano maniacale: allenamenti mirati, recupero curato nei dettagli e grande attenzione all’alimentazione, seguita da mesi dal personal chef Mirco Scognamiglio del team “I Miel Piatti”. Un percorso costruito passo dopo passo, con una sola direzione: diventare un campione.