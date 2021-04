Difesa bunker: i dati sorridono alla coppia Koulibaly-Manolas

C’è un dato che conforta la scelta di Gattuso di riproporre Manolas al fianco di Koulibaly. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sull'affidabilità della coppia riproposta dal primo minuto contro la Sampdoria: "Con loro due in coppia, il Napoli ha subito 11 reti in 17 partite, con una media di 0,73 gol ogni 90 minuti. Un rendimento dignitoso se si considera il totale dei gol subiti, che è di 34 in 30 partite. Come l’attacco, così anche la difesa è stata decimata, nel corso dei mesi, dagli infortuni e dal Covid-19.

A turno, l’allenatore ha dovuto fare a meno dei due titolari: Koulibaly è stato fermato dal Coronavirus, Manolas ha subito un infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori una quarantina di giorni. In quel periodo, il Napoli ha avuto un calo di rendimento e risultati, rischiando di mettere in discussione l’intera stagione. Gattuso ha potuto constatare la bravura di Rrahmani e la solidità di Maksimovic, anche se l’equlibrio è stato molto precario. Toccherà a Koulibaly e Manolas difendere le ambizioni Champions, a partire dalle prossime due partite, altrettanti scontri diretti, contro Inter e Lazio".