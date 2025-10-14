Difesa da migliorare? Cds: "Conte non ha mai schierato i titolari dall'inizio"

Troppi gol subiti, vero, ma c'è un'attenuante per il Napoli di Conte. Ne scrive il 'Corriere dello Sport' questa mattina. I numeri non tradiscono: 9 reti subite in 8 partite, di cui 6 in 6 giornate di campionato, e settima difesa della Serie A. Ma non tradiscono anche i dati: tra Italia e Champions, Conte non ha mai potuto schierare dall’inizio la linea ritenuta più titolare.

"Anzi: soltanto una volta, contro il Cagliari, ha avuto la possibilità di contare su quasi tutti gli effettivi del reparto, nove su dieci ad eccezione di Gutierrez; e soltanto per 27 minuti, dopo l’ingresso di Buongiorno, ha potuto esibire il poker ideale con Di Lorenzo, Rrahmani e Spinazzola", si legge.