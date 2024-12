"Difficile contrastarlo, segna il gol che riapre la partita", Pinamonti il migliore del Genoa

Ancora a segno Andrea Pinamonti. Il centravanti del Genoa ha accorciato le distanze nel secondo tempo contro il Napoli e disputato una gara molto positiva. "Gran partita - analizza la Gazzetta dello Sport oggi in edicola -. Fa reparto da solo, lotta a tutto campo, fa la punta d’area e di movimento. Un gol, due occasioni. Difficile contrastarlo". "Un gran tiro respinto da Leali - scrive Tuttosport - poi il gol che riapre la partita per i rossoblù".

"Impegna Meret con un gran giro dal limite - riporta invece il Corriere dello Sport - segna il 2-1, fa la sponda per Balo (e non solo). Crea pericoli". Questo il commento di TMW: "Il migliore dei rossoblù per continuità e pericolosità. Lotta come un leone su ogni pallone, facendo valere il fisico nei duelli con i centrali azzurri. Il gol che riapre la partita è il giusto premio per una prestazione generosa, impreziosita anche da una conclusione a giro che solo un grande intervento di Meret nega la gioia della doppietta". "Un gol sfiorato ed uno realizzato - evidenzia Genoanews1893.it -. Gioca 45 minuti isolatissimo, meglio nel secondo quando riceve vari palloni e da solo mette in difficoltà la difesa avversaria".

Le pagelle di Pinamonti

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Genoanews1893.it: 6,5