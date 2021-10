Direttore CdS: "Juve fuori dalla corsa! Solo Inter, Milan e Napoli per lo scudetto"

"C'è solo l'Inter tra il Milan, il Napoli e lo scudetto". Nel suo corsivo per il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni taglia definitivamente fuori la Juve dalla lotta per il titolo. "Tempo scaduto" per i bianconeri che, "perso il galletto", si sono dissolti. "In un tempo non troppo lontano - scrive il direttore - ogni volta che il Sassuolo si presentava a Torino i dietrologi in servizio permanente effettivo lo riducevano a 'Scansuolo'".

Quel tempo, oggi, sembra definitivamente passato: "Adesso il Sassuolo affronta la Juve con spregiudicatezza e riesce addirittura a batterla mostrando un’organizzazione invidiabile e soluzioni che si chiamano Berardi e Frattesi o addirittura 'Mini' Lopez". La vetta a tredici punti è "la fine delle illusioni", e la Juve si ritrova a fare i conti anche con il problema del gol: "La scorsa stagione, nelle prime dieci uscite effettive Ronaldo di reti ne aveva realizzate, da solo, 12: manca come il pane alla Juve, si spiega anche così l’atteggiamento tenuto spesso nel periodo dell’inseguimento a testa e difesa basse", chiosa Zazzaroni.