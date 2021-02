Diritti tv, 9 club (tra cui non c'è il Napoli) disertano l'assemblea: scontro per i fondi

"Diritti tv, salta l'assemblea. Presidenti allo scontro per i fondi". Questo il titolo che Il Messaggero dedica al suo interno sulla Serie A. Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino non si sono collegate alla riunione facendo mancare il quorum previsto. Alla base della divergenza c'è il destino dell'ingresso di Cvc, Advent e Fsi nel capitale di una costituenda media company della Lega. Un'offerta da 1,7 miliardi di euro per il 10%. Le big considerano l'accordo superato, le piccole hanno bisogno di liquidità immediata.